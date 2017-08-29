محكمة إيرانية ترفض استئناف حكم بحق إيراني – أمريكي و والده

أعلن محام في مجال حقوق الإنسان في واشنطن، أمس الاثنين، أن محكمة بطهران أيدت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق اثنين من المواطنين الأمريكيين من أصل إيراني متهمين بالتجسس.

وأعلن جاريد جينسر من منظمة “فريدوم ناو” أو (الحرية الآن) أن محكمة رفضت، أمس الأحد، الاستئناف المقدم ضد تهم التجسس الموجهة إلى المستشار التجاري سياماك نمازي ووالده باقر نمازي المسؤول السابق بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”.

وحثت يونيسيف الحكومة الإيرانية على إطلاق سراح باقر (81 عاما)، الذى تزداد حالته الصحية سوءا بعد أكثر من 18 شهرا في السجن، حسبما ذكرت يونيسيف في بيان.

وأضاف البيان “بعد سنوات عديدة قضاها في خدمة أطفال العالم الأكثر حرمانا، يستحق (باقر) أن يكون في المنزل في رعاية أسرته”.

وقد صعد البيت الأبيض ضغطه على إيران الشهر الماضي لإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين لديها، مهددا بـ”عواقب وخيمة” اذا لم يتم إطلاق سراحهما. (DPA)