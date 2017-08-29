مصادر دبلوماسية أوروبية : ” فيتو ” من دي ميستورا للفيدرالية الكردية يمنحها حق رفض أي قرار مركزي صادر عن دمشق

نقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن مصادر دبلوماسية أوروبية (لم تسمها)، الاثنين، أن المبعوث الأممي لسوريا، ستافان دي ميستورا، تقدّم باقتراح للدول المعنية بالشأن السوري، وللدول الراعية لمؤتمر جنيف، بأن يكون للفيدرالية الكردية التي يمضي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بتثبيت أسسها في شمال سوريا، حق الفيتو في رفض قرارات الحكومة السورية المركزية، في أي دستور مقبل.

وأوضحت المصادر -بحسب الوكالة- أن الدول المعنية بالشأن السوري تتقبل فكرة أن يكون النظام السياسي في سورية مركزية إدارية، لكنها ترفض أن يكون هناك لا مركزية سياسية، وهذا ما دفع المبعوث الأممي، الذي تشاور مع الأكراد على اختلاف توجهاتهم، وخاصة حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية الكردية، وخلص بنتيجة يُحاول تسويقها، تشير إلى حق الأكراد في النظام أي نظام لا مركزي فيدرالي رفض قرارات الحكومة المركزية، وأن لا يحق للحكومة المركزية إرغامهم على قبول قراراتها.

ويتقبل السوريون، عرباً وأكراد، مبدأ اللامركزية الإدارية في الحكم، ويقبلون بصيغة وأخرى مبدأ الفيدرالية، القائم على لا مركزية الإدارة فقط، بنما يسعى الأكراد لفرض لا مركزية سياسية وفيدرالية شبه استقلالية، تسمح بأن يكون لهم علاقات خارجية خاصة بعيداً عن الحكومة المركزية، وأن يكون لهم سياسة داخلية مختلفة عن السياسة العامة للدولة السورية في المستقبل، على حد تعبير الوكالة.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة ترفض المبدأ، كما سترفضه في الغالب روسيا أيضاً، وبطبيعة الحال سيرفضه النظام السوري والمعارضة، وتابعت: “لكن المبعوث الأممي لديه أمل في أن يُقنع اللجنة الدستورية التي أعلن عنها، لوضع مبادئ دستورية لسورية، أن توافق على هذا المنطق، وتضع ما يشير إلى حق الفيتو للأكراد السوريين”.