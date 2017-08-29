مصر : مقتل 14 و إصابة 42 شخصاً في تصادم حافلة سياحية بسيارة دواجن

مصر : مقتل 14 و إصابة 42 شخصاً في تصادم حافلة سياحية بسيارة دواجن

لقي 14 مصرياً حتفهم وأصيب 42 في حادث تصادم بمحافظة بني سويف في صعيد #مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية أن حادث التصادم وقع بين “أتوبيس (حافلة) تابع لشركة الصعيد للنقل السياحي وسيارة نصف نقل محملة بالدواجن مما أدى إلى انقلابهما من أعلى كوبري بني سويف في طريق بني سويف الشرقي قبل طريق (بني سويف/القاهرة)”

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريح للوكالة الرسمية أن “عشرة وفيات تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام وأربعة إلى مستشفى ناصر المركزي” موضحاً أن هناك ثلاثة مصابين تم نقلهم إلى العناية المركزة.

وأضاف وفق ما نقل موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية “الإصابات تراوحت بين أشباه ما بعد الارتجاج وكسور وكدمات”.

وتابع “تم الدفع بـ 23 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وأول سيارة إسعاف وصلت في تمام الساعة 12:40 دقيقة تماماً”.

وتتكرر حوادث النقل في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان ورعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك السيارات.