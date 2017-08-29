مصياف : شابان يقتلان آخر بهدف سلبه ” 200 ألف ليرة ” و يفشلان بالحصول عليها

ألقت سلطات النظام الأمنية بحماة القبض على شخصين اشتركا بارتكاب جريمة قتل مروعة بحق صديقهم بقصد سرقته .

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، عن مصدر في قسم شرطة حماة، الثلاثاء، أن “جريمة قتل الشاب باسل عبد السلام حلاق تمت على طريق تل أعفر – ربيعة بريف مصياف”.

وأضافت الصحيفة: “كان الشاب المغدور يرغب في السفر إلى لبنان واتفق مع صديقه وهو من قرية أم الطيور ليمكنه من ذلك بالتنسيق مع شاب آخر من قرية ربيعة لقاء مليون ليرة، لكن المغدور أكد لهما أنه لا يملك غير 200 ألف ليرة، فوافقا وخططا لقتله بكمين محكم بقصد السلب”.

وأوضحت أنه “في اليوم المحدد للسفر إلى لبنان، اصطحب الصديق المغدور على دراجته النارية إلى مفرق تل أعفر، حيث موقع الكمين وأنزله واختفى بين الأشجار كما يقضي الاتفاق، ليلتقي مع القاتل ويدله على المغدور”.

وأقدم القاتل وهو مطلوب فار بجرائم سرقة سيارات وأموال، على إطلاق الرصاص على الشاب من بندقية حربية، وبعد تفتيشه عثر معه على 17500 ليرة فقط، فتقاسمها القاتلان.

و تابعت الصحيفة: “بعد ذلك بدقائق صودف مرور شاحنة ورأى سائقها جثة المغدور ملقاة على المفرق، فأخبر صاحب مدجنة قريبة بالأمر، ولما اقترب الأخير منها تبيَّن أن صاحبها لما يزل حيَّاً، وأخبر صاحب المدجنة أن في جوربه 200 ألف ليرة هي أمانة لصديقه ح . ي، وتوفي قبل إسعافه إلى مشفى مصياف الوطني”.

وختمت بالقول إن “قسم الشرطة عندما علم بالجريمة استدرج الصديق لإعطائه الأمانة ولم يعلمه بوفاة المغدور، وعندما واجهوه بالحقيقة اعترف بما نسب إليه ودلّ قسم الشرطة على شريكه القاتل مطلق النار على الضحية، وهو قيد التحقيق اليوم لكشف جرائم السلب والنهب الأخرى التي ارتكبها”.