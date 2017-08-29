مقاضاة ترامب بسبب قرار حظر خدمة المتحولين جنسياً في الجيش

رفع الجنود المتحولون جنسيا وعدد من الجنود في الجيش الأمريكي قضيتين، أمس الإثنين، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر خدمتهم في القوات المسلحة الأمريكية.

ويذكر أن ترامب وقع يوم الجمعة الماضي على مذكرة تلغي سياسة كان قد أعلنها سلفه باراك أوباما، من شأنها السماح للمتحولين جنسيا بالعمل بشكل صريح في الجيش الأمريكي اعتبارا من يونيو/حزيران 2016.

وتقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بدعوى في بالتيمور نيابة عن 6 من المتحولين جنسيا من أفراد القوات المسلحة، بينما تقدمت منظمة “لامبدا”، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الأقليات الجنسية، بدعوى أخرى في سياتل نيابة عن 3 متحولين جنسيا: اثنان منهما يرغبان بالانضمام إلى الجيش وآخر في القوات المسلحة بالفعل.

وأعلن ترامب عن اعتزامه منع المتحولين جنسيا من القوات المسلحة في يوليو/تموز الماضي، قائلا، عبر تويتر، إنه لن يتم السماح لهم بالانضمام إلى الجيش الأمريكي تحت “أي صفة”.