وزير سياحة بشار الأسد : مئات الآلاف من السوريين المهاجرين عادوا إلى الوطن

قال وزير سياحة بشار الأسد، بشر يازجي، إن هناك أرقاماً لدى الوزارة عن عودة مئات الآلف من السوريين من الدول التي هاجروا إليها إلى داخل البلاد، معتبراً أن “عودة الكثير من المناطق إلى حضن الدولة وبالتالي عادت الخدمات إليها ساهم بشكل كبير في مسألة عودة عدد كبير من السوريين إلى مناطقهم”.

وأضاف يازجي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن “سياسة بعض الدول تجاه السوريين القاطنين فيها لعبت إلى حد كبير أيضاً في مسألة ازدياد عدد السوريين العائدين إلى بلدهم، مشيراً إلى أن هناك من يتسول على السوريين ويأخذ المعونات باسمهم ومنهم تجار الحرب الذين استغلوا المهاجرين سواء في العمالة أو غير ذلك”.

وأعرب يازجي عن تفاؤله في الفترة القادمة ولاسيما في ظل “عودة الكثير من المناطق وبالتالي هذا الأمر يشجع على عودة الكثير من السوريين إلى مناطقهم والأرقام والإحصائيات تدل على ذلك”، على حد زعمه.