يونكر : تركيا تبتعد بخطى واسعة عن أوروبا

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن تركيا تبتعد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات تداولتها اليوم عدة وسائل اعلام أوروبية، أكد يونكر أن تركيا لا تزال تثير مزيداً من القلق لدى الأوروبيين بشأن حقوق الانسان وسيادة القانون.

ورغم حرص رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي على التأكيد أنه كان يرتبط بعلاقات طبية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار أنه يتشكك بأن الأخير يسعى لدفع أوروبا إلى إعلان تعليق مفاوضات الانضمام بشكل رسمي، ما يعفي بلاده من المسؤولية ويلقيها على عاتق بروكسل.

ولم يشأ يونكر، كما جاء في كلامه، الوقوع في الفخ التركي، فهو يفضل الانتظار حتى يقوم أردوغان، من طرفه، بوضع نهاية للمفاوضات.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد التي انطلقت عام 2005، تراوح في مكانها، منوهاً بعدم رغبة العديد من الدول الأعضاء بإعلان تجميد التفاوض بشكل رسمي خشية الوصول إلى نقطة قطيعة كاملة مع حليف هام في مجال الهجرة ومحاربة الإرهاب.

واستطرد قائلاً “إن الكلام عن وضع نهاية للمفاوضات هو كلام نظري، إذ لا توجد حالياً أي مفاوضات”.

وعبر يونكر عن رغبته بالعمل بشكل يمكن الأتراك من فهم أنهم السبب في تعقيد مسيرتهم نحو الاتحاد الأوروبي، “المسؤولية تقع على عاتقهم”، على حد تعبيره. (AKI)