أتلتيكو مدريد يكثف مفاوضاته لضم دييغو كوستا

كثف فريق #أتلتيكو_مدريد الإسباني من مفاوضاته مع #تشيلسي الإنكليزي، لاستعادة مهاجمه #دييغو_كوستا ، مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة “إيفنينغ ستاندارد” أن أتلتيكو بات على حافة التوصل لاتفاق مع تشيلسي بشأن كوستا، الذي يتواجد في البرازيل منذ ستة أسابيع، بعدما رفض المشاركة في تدريبات الفريق اللندني.

وتعرض كوستا لعقوبة خصم أسبوعين من راتبه بسبب غيابه عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، وتردد أن قيمة الغرامة المالية التي فرضها تشيلسي على كوستا تبلغ 300 ألف جنيه إسترليني.

وانتقد كوستا، مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، بعدما أرسل له رسالة نصية في وقت سابق من الصيف يخبره فيها بأنه لم يعد مرغوب به في النادي.

وهدد كوستا بقضاء العام الأخير من عقده مع تشيلسي في البرازيل، ثم يرحل دون مقابل في العام المقبل.

ولم يشارك كوستا في تدريبات تشيلسي منذ تتويج الفريق بلقب الدوري في مايو (أيار) الماضي، ويرغب أتلتيكو مدريد في استعادة اللاعب الذي سجل له 54 هدفاً خلال 100 مباراة قبل بيعه لتشيلسي في 2014 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني. ( DPA )