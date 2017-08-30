ألمانيا : الشرطة تعتقل قاصراً سورياً متهماً بالتحرش بفتاتين في حافلة

30 أغسطس، 2017
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ألقت الشرطة الألمانية القبض على فتى سوري تحرش بفتاتين في حافلة نقل عام، في مدينة بفورتسهايم، بولاية بادن فورتنبيرغ، جنوبي ألمانيا.

وقالت صحيفة “بفورتسهايمر تسايتونغ” الألمانية المحلية، أول أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن فتى سورياً (15 عاماً)، كان بين مجموعة شبان صعدوا بحافلة نقل، حيث قامت المجموعة بشتم فتاتين بعمر (14، 15 عاماً).

وأقدم السوري على مسك إحدى الفتاتين من منطقة حساسة، وعند قدوم صديقتها لمساعدتها تحرش بالاثنتين.

وغادر الشبان الحافلة، إلا أن الشرطة اشتبهت بالفتى السوري، واعتقلته على ذمة التحقيق، كما حولت الأمر للشرطة الجنائية في بفورتساهيم.

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رأي واحد على “ألمانيا : الشرطة تعتقل قاصراً سورياً متهماً بالتحرش بفتاتين في حافلة”

  1. قبل قليل استمعت الى فديو نشره عكس السير عن الاغتصاب في سجون المجرم بشار والبشاعة التي تلاقيها نسوة سوريات عددهن بالالاف وارتكاب افظع الجرائم الجنسية بحقهن
    فيا ايها المتحرشون ببنات من اكرمكم واستقبلكم في دياره عودوا لبلدكم وتحرشوا بنساء بشار الاسد وضباطه وجنوده وشبيحته لو كان فيكم ذرة من شرف ونخوة فهم ينتهكون اعراضكم حتى في العلن وشوارع حلب ودمشق وغيرها

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