ألمانيا : الشرطة تعتقل قاصراً سورياً متهماً بالتحرش بفتاتين في حافلة

ألقت الشرطة الألمانية القبض على فتى سوري تحرش بفتاتين في حافلة نقل عام، في مدينة بفورتسهايم، بولاية بادن فورتنبيرغ، جنوبي ألمانيا.

وقالت صحيفة “بفورتسهايمر تسايتونغ” الألمانية المحلية، أول أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن فتى سورياً (15 عاماً)، كان بين مجموعة شبان صعدوا بحافلة نقل، حيث قامت المجموعة بشتم فتاتين بعمر (14، 15 عاماً).

وأقدم السوري على مسك إحدى الفتاتين من منطقة حساسة، وعند قدوم صديقتها لمساعدتها تحرش بالاثنتين.

وغادر الشبان الحافلة، إلا أن الشرطة اشتبهت بالفتى السوري، واعتقلته على ذمة التحقيق، كما حولت الأمر للشرطة الجنائية في بفورتساهيم.