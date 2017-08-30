ألمانيا تعلن اكتشاف إصابة بجعات بـ ” إنفلونزا الطيور “

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان الثلاثاء، إن ألمانيا أبلغت عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور الشديد العدوى «إتش5إن8»، في ولاية سكسونيا أنهالت، وسط البلاد.

وقالت المنظمة نقلا عن وزارة الأغذية والزراعة الألمانية، إن الفيروس اكتشف في ثلاث بجعات.

كانت ألمانيا واحدة من عدد من الدول الأوروبية التي اكتشفت حالات إصابة بالفيروس الشديد العدوى في العام الماضي وفي مطلع 2017.

وأعدمت السلطات الألمانية أكثر من 700 ألف من الدواجن في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الأول 2016، ومارس/ آذار 2017، في محاولة لمكافحة الفيروس. (REUTERS)