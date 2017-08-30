ألمانيا : طلاب ألمان يتجمعون للمطالبة بمنع ترحيل زملاء لهم

تجمع نحو 500 طالب في مدينة أوفنباخ غربي ألمانيا للاحتجاج على ترحيل زملاء لهم إلى أفغانستان.

وكان اتحاد الطلاب قد دعا، يوم الثلاثاء، إلى تنظيم هذه المظاهرة.

وقالت هيبا كاوزر المتحدثة باسم الاتحاد إن الغرض من المظاهرة هو البعث بإشارة.

وأفاد المتظاهرون بأن نحو 70 شابا صغيرا في مدينة أوفنباخ مهددون بالترحيل، وأغلب هؤلاء مهددون بالترحيل إلى أفغانستان.

وقالت كاوزر إنه لا يمكن احتمال إرسال تلاميذ زملاء إلى الموت في بلد غير آمن، ولذلك طالب التلاميذ بوقف دائم للترحيل.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة بنحو 500 تلميذ، ولم تقع حوادث في المظاهرة، وقال متحدث باسم الشرطة إن كل شيء سار ” بشكل سلمي ومرض”.(DPA)