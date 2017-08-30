ألمانيا : ولاية تعتزم إدخال اللغة العربية كلغة أجنبية اختيارية في مدارسها

تعتزم ولاية سارلاند الألمانية إدخال خيار تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية في مدارسها للعام الدراسي 2018/2019، كما صرح وزير التعليم في الولاية أولريش كوميرسون.

وبحسب الوزير الألماني فإن سبب ذلك يعود إلى تزايد أعداد أطفال اللاجئين في مدارسها، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عددهم يتجاوز حالياً 7500 تلميذ.

وفي هذا السياق قال كوميرسون إن هؤلاء الأطفال يأتون بمهاراتهم من بلدانهم الأصلية، ويجب منحهم المزيد من الحرية من خلال تعليمها كمقرر تعليمي”.

وأضاف: “ندعم التعدد اللغوي، وللعربية فرص جيدة باعتبارها لغة عالمية”، كما نقلت عنه صحيفة “بيلد” الألمانية مؤخراً. (DW)