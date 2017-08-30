إعلامية كويتية تثير الجدل بتكهنها ” موت ” الفنانة حليمة بولند

سخر جمهور الإعلامية الكويتية #مي_العيدان ، من كلامها الاستفزازي، تجاه الفنانة #حليمة_بولند، واعتبر المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما نشرته يعد “حقدا” على بولند التي اضطرت إلى دخول المستشفى بشكل طارئ، بعد إصابتها أثناء تصوير أحد الإعلانات التجارية.

ونشرت العيدان صورة حليمة، التي التقطت في المستشفى، ووضعتها داخل علبة ماكياج، بوساطة “الفوتوشوب”، وكتبت: “حليمة بولند إذا ماتت”، وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي، وعلّقت على الصورة ساخرةً، وكتبت: “تابوت متكامل بالعناية والمكياج ومستلزمات البشرة جميعها”.

وقال ناشطون على “تويتر”: إن ما كتبته العيدان، نابع من “الغيرة”، وتكهن بمصير امرأة أصيبت بحادث طارئ، فلا يجوز منها أن تتعرض لها بهذه الطريقة المهينة.