إعلام النظام : للمرة الأولى في سوريا .. حرفي ينجح باستخراج الفضة من ” الصور الشعاعية “

قالت صحيفة “تشرين” التابعة للنظام، إن سورياً تمكن من استخراج الفضة من الصور الشعاعية وأفلام التصوير.

وأضافت الصحيفة، الأربعاء، أن الحرفي “أسامة الخيرو” يقوم بذلك من خلال “عملية كيميائية يقوم بها لفصل نترات الفضة من السائل المستخدم في تحميض الأفلام والصور الشعاعية”.

وقد حاز الخيرو على شهادة ممارسة حرفة صناعية تحمل الرقم واحد والوحيدة إلى الآن في سورية وما يميز أسامة، بحسب الصحيفة، أنه لا يكتفي باستخراج الفضة من الصور بل يقوم بتحويلها إلى سبائك وبعد ذلك يقوم بصياغتها إلى خواتم وقلائد.

ونقلت الصحيفة عن أسامة قوله، إن الفضة المستخرجة هي فضة مئة بالمئة وخالية من الشوائب ولا يخالطها أي معدن آخر وهي تحمل عيار سويسري (999).

وأضاف: “الكثير من أمثالي قد حاولوا استخراج الفضة لكنهم فشلوا مثلما فشلت في بداية تجاربي الأولى ولم استطع النجاح حتى أواخر عام 2016 بعد جهد استمر مدة ثلاث سنوات، وبعد نجاحي قمت بالتأكد من الفضة المستخرجة عند أصحاب الخبرة من الصياغ وكان العيار سويسري (999) وهو أعلى درجات العيار في الفضة ومباشرة بدأت بالترخيص القانوني لهذه المهنة، وحصلت على ترخيص رقم واحد في سورية وتم تنسيبي إلى غرفة صناعة حلب لكون حرفتي لا يوجد لها تصنيف في اتحاد الحرفيين”.