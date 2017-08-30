اغتصاب وحشي متكرر و ضرب و صعق بالكهرباء.. شهادات مروعة تخرج للعلن من داخل سجون بشار الأسد ( فيديو )

اغتصاب وحشي متكرر و ضرب و صعق بالكهرباء.. شهادات مروعة تخرج للعلن من داخل سجون بشار الأسد ( فيديو )

اغتصاب وحشي متكرر و ضرب و صعق بالكهرباء.. شهادات مروعة تخرج للعلن من داخل سجون بشار الأسد ( فيديو )

* الصورة الظاهرة في التقرير والمنشورة في خبر صحيفة “اندبندنت” هي للسورية عبير فرهود، إحدى ضحايا التعذيب في سجون بشار الأسد، وهي من ضمن الضحايا الذين أقاموا دعوى قضائية ضد مخابرات بشار الأسد في ألمانيا.