اغتصاب وحشي متكرر و ضرب و صعق بالكهرباء.. شهادات مروعة تخرج للعلن من داخل سجون بشار الأسد ( فيديو )

30 أغسطس، 2017
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اغتصاب وحشي متكرر و ضرب و صعق بالكهرباء.. شهادات مروعة تخرج للعلن من داخل سجون بشار الأسد ( فيديو )

* الصورة الظاهرة في التقرير والمنشورة في خبر صحيفة “اندبندنت” هي للسورية عبير فرهود، إحدى ضحايا التعذيب في سجون بشار الأسد، وهي من ضمن الضحايا الذين أقاموا دعوى قضائية ضد مخابرات بشار الأسد في ألمانيا.

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رأي واحد على “اغتصاب وحشي متكرر و ضرب و صعق بالكهرباء.. شهادات مروعة تخرج للعلن من داخل سجون بشار الأسد ( فيديو )”

  1. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

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