الأسباب ما زالت مجهولة .. وسائل إعلام تركية : الشرطة تبحث عن شابة سورية قتلت جارها التركي و هربت ! ( فيديو )

الأسباب ما زالت مجهولة .. وسائل إعلام تركية : الشرطة تبحث عن شابة سورية قتلت جارها التركي و هربت ! ( فيديو )

فرت شابة سورية تعيش وحيدة بمدينة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، بعد أن قتلت جارها التركي بإطلاق النار عليه.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، نقلاً عن وكالة “دوغان” للأنباء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت ظهر الثلاثاء في حي تشاملوجا، بمدينة غازي عنتاب.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن الشابة السورية وجارها التركي خيري تشيلدر (46 عاماً)، والذي يعمل كسائق باص اجتمعوا في إحدى الحدائق، وتجادلوا لسبب غير معروف، وسرعان ما تطور الجدال حيث أخرجت الشابة مسدساً وأطلقت النار على التركي قبل أن تفر هاربة.

وقام الجوار بإبلاغ الشرطة والإسعاف، بعد سماعهم صوت إطلاق النار، فيما توفي التركي متأثراً بإصابته.

وبعد فحص الشرطة موقع الجريمة، قامت بإرسال جثمان الضحية إلى مركز الطب الشرعي في المدينة، وبدأت تحقيقاتها حول الحادثة.