الإسباني تشافي هيرنانديز يربح مليون ريال قطري بـ ” الصدفة ” !

تلقى أسطورة أساطير #برشلونة #تشافي_هيرنانديز ، مفاجأة سعيدة صباح امس الثلاثاء، بإعلان فوزه بجائزة “اليانصيب” السنوية، المُقدمة من بنك الدوحة، بعد أقل من عام، من فتح حسابه في نفس البنك، أواخر عام 2016.

وبحسب ما أعلنه البنك عبر حسابه الرسمي، فإن الجائزة التي يتم اختيارها بشكل عشوائي نهاية أغسطس من كل عام، ذهبت للاعب وسط السد القطري، وتُقدر قيمتها بنحو مليون ريال قطري دفعة واحدة، أي ما يُعادل حوالي 265.000 يورو، جاءت كمكافأة بعد ادخار أمواله في البنك على مدار الأشهر الثمانية الأخيرة.

وهكذا أثبت مايسترو وسط اللاروخا أنه لم يكن محظوظًا داخل الملاعب فقط، بحصوله على كل الجوائز الجماعية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، بل أيضًا محظوظًا في حياته الاجتماعية، بالفوز بأكثر من ربع مليون يورو دفعة واحدة بدون سابق إنذار، وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي، وعلق على هذه المفاجأة قائلاً “حقًا مفاجأة سعيدة للغاية ولم تكن متوقعة ولا مُنتظرة”.

كما أوضح البنك في بيان إعلان جائزة “اليانصيب”، أن سفير قطر في مونديال 2022، من العملاء المهتمين ببرامج الادخار والصرف في الأشهر القليلة الماضية، رغم أنه يعيش في الدوحة منذ حوالي عامين، عندما قرر إنهاء رحلته مع برشلونة بعد الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس عام 2015، ومنذ ذلك الحين، يُدافع عن ألوان الزعيم القطري بعقد مدته ثلاث سنوات.