الدولار يتعافى من أقل سعر في عامين و نصف مع انحسار مخاوف كوريا الشمالية

الدولار يتعافى من أقل سعر في عامين و نصف مع انحسار مخاوف كوريا الشمالية

تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل سلة عملات رئيسية يوم الثلاثاء بعد أن لامس أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف مع تنحية المتعاملين جانبا المخاوف المحيطة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان.

كان الدولار لامس في وقت سابق أدنى مستوياته في أربعة أشهر ونصف مقابل الين بفعل عزوف واسع النطاق عن المخاطرة إثر إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مر فوق جزيرة هوكايدو بشمال اليابان قبل أن يسقط في البحر لكن العملة الأمريكية عاودت الارتفاع أكثر من نصف بالمئة أمام نظيرتها اليابانية لتسجل أعلى سعر في 12 يوما عند 109.89 ين.

واستقر اليورو دون تغير يذكر في أحدث سعر له عند 1.1980 دولار بعد أن سجل في وقت سباق أعلى مستوى في عامين ونصف مخترقا مستوى 1.20 دولار المهم إلى 1.2069 دولار.

وقال شهاب جالينوس مدير استراتيجة سوق الصرف لدى كريدي سويس في نيويورك “كل تلك الأنباء عن كوريا… لا شيء فيها لم تعرفه السوق من قبل ولذا كانت قدرة السوق على العودة للارتفاع كبيرة بالفعل.”

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة أمام سلة عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 92.336 بعد أن لامس أقل مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2015 عندما سجل 91.621 في وقت سابق.

واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.9549 فرنك بعد أن لامس أقل سعر في عامين عند 0.9431.(REUTERS)