السويد تشهد أعلى درجات حرارة منذ 155 عاماً

كشف خبراء الأرصاد الجوية أن #السويد شهدت أعلى درجات حرارة في #الصيف خلال الفترة بين يونيو وأغسطس من العام الجاري وهي الأعلى منذ 155 عاما أي من عام 1862.

وذكرت هيئة الأرصاد أن أعلى درجة حرارة وهي 28 درجة مئوية سجلت في مدينة أوسكارشامن في 18 يونيو الماضي ومقاطعة كالمار في 19 من الشهر نفسه.

ونقلت شبكة “ذا لوكال” الإخبارية أن المرة الأخيرة التي شهد الصيف فيها درجات حرارة عالية كان في عام 1922 وباستثناء هذا لم يشهد الطقس أي ارتفاع شديد في درجات الحرارة منذ 155 عاما أي في عام 1862 عندما لم تصل درجة الحرارة حتى لحاجز 28 درجة مئوية.

وفي حين أن أجزاء من وسط وجنوب أوروبا تعرضت لموجات حر شديدة في أوائل أغسطس الحالي، وكان يوليو الماضي من أحر الشهور المسجلة في جميع أنحاء العالم، إلا أن هذا الحر الاستثنائي لم يصل مطلقا إلى السويد.