بالفيديو .. أمريكي يصطاد ” السمك ” في غرفة معيشته بعدما غمرت مياه الفيضانات منزله !

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر رجلاً من مدينة #هيوستن وهو يصطاد سمكة كبيرة من داخل منزله الذي غمرته مياه الفيضانات جراء إعصار هارفي الذي ضرب ولاية #تكساس مؤخراً.

ويظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يغوص حتى ركبتيه في مياه الفيضانات التي غمرت جزءاً كبيراً من منزله، محاولاً الإمساك بسمكة كانت تسبح في المياه، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبعد عدة محاولات فاشلة نجح الرجل في الإمساك بسمكة كبيرة، حيث ظهر وهو يحمل السمكة ويظهرها أمام الكاميرا.

يذكر بأن فيفيانا سالدانا نشرت سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة على صفحتها على فيسبوك تظهر والدها شاول سالدانا وهو يحاول الإمساك بالأسماك التي تدفقت إلى منزله مع مياه الفيضانات.

وفي تعليق على الفيديو قال أحد المتابعين: “لماذا تخرج من المنزل للبحث عن الطعام، عندما يأتي الطعام إلى غرفة المعيشة في منزلك؟”.

ولقي مقطع الفيديو رواجاً كبيراً على الإنترنت، وحصل على عدد مشاهدات كبير بلغ عشرات الآلاف منذ نشره يوم السبت الماضي.