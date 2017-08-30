بالفيديو .. المغني الأمريكي إمينيم يشتم ترامب و الجمهور يردد وراءه خلال حفله الأخير

سبَّ نجم الراب الأميركي إمينيم، الرئيس #دونالد_ترامب ، خلال حفل أحياه في #بريطانيا، الإثنين 28 أغسطس/آب.

وكان إمينيم أحيا حفلاً بمدينة #ريدنغ ببريطانيا، حيث أهان الرئيس ترامب بمشاركة مئات الحاضرين، بحسب موقع Hollywood Reporter.

واستهلَّ إمينيم جملة الشتائم قائلاً: “لست هنا كي أستخدم هذه المنصة في الأمور السياسية وما خلافه، ولا أريد أن أثير الجدل، ولن أذكر أسماء، لكنني لا أستطيع تحمُّل هذا الدونالد ترامب”.

وتحمَّس الجمهور بعد كلمة إمينيم، وأخذ يسب في الرئيس الأميركي دون توقف، بل اقترح عليهم إمينيم عندما يقوم بالسب أن يردد الجمهور اسم ترامب، بحسب ما ذكر موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وبعد أن استمرت وصلة الشتائم التي أطلقها إمينيم بالاشتراك مع الجمهور الحاضر، قطعها إمينيم بأغنية White America، التي تنتقد محاولة إعلاء ثقافة ذوي البشرة البيضاء على سائر الخلفيات الثقافية الأخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها النجم الأميركي إهانة ترامب، فخلال وجوده بمدينة غلاسكو الاسكتلندية، ارتدى إمينيم قميصاً مكتوباً عليه سباب لترامب.