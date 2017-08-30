بالفيديو .. ” ثور هائج ” يقتحم صيدلية مصرية !

تداول نشطاء مصريون مقاطع فيديو لـ “ثور هائج” اقتحم صيدلية في منطقة شعبية بـ #مصر .

ويكشف الفيديو هروب الثور من صاحبه الذي اشتراه تمهيدا لذبحه في #عيد_الأضحى ، وبعدها اقتحم الثور الصيدلية التي فوجئ مديرها بالحيوان يقتحم الباب من خلفه.

وعلى الفور، تجمع عشرات الأهالي لإخراج الثور من الصيدلية، وبالفعل تمكنوا من ذلك بصعوبة، وبعدها حاول الثور اقتحام الصيدلية مرة أخرى، ولكن الأهالي نجحوا هذه المرة في تقييده وشل حركته.