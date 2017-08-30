بالفيديو .. ” كائن غامض ” مغطى بالأصداف يثير حيرة سكان بريطانيا

أثار كائن ضخم تم العثور عليه مغطى بالأصداف بالقرب من شواطئ ويلز حيرة السكان، ولم يتمكنوا من التعرف على طبيعة هذا المخلوق الغامض.

وكان بعض المارة يسيرون بالقرب من الشاطئ في كارامارثر شاير، عدما شاهدوا مخلوقاً غريباً مغطي بالأصداف، وملقى على الرمال دون حراك، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

سوزي واتكينز وأسرتها كانوا في زيارة طويلة إلى الشاطئ، وعندما عادوا مرة أخرى، فوجئوا بالكائن الغريب، ولم يكن من السهل التعرف على طبيعة هذا المخلوق، خاصة وأن الأصداف كانت تغطية بالكامل.

وقالت سوزي التي صورت مقطع فيديو للكائن الضخم وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية “كان هذا في شاطئ بيري بورت، حيث بدأت تظهر مخلوقات ضخمة تشبه الدود من داخل الأصداف”.

وكان كائن مشابه قد أثار ضجة في العام الماضي، عندما شوهد بالقرب من أحد الشواطئ في نيوزيلندا، وأشارت التكهنات في ذلك الوقت، إلى أن المخلوق الغامض، ما هو إلا جزء من حطام سفينة.

وبالفعل، أظهرت التحريات بعد أيام، أنه عبارة عن لوح من الخشب مغطى بالأصداف. لكن أحداً لم يتمكن بعد من تحديد طبيعة المخلوق الذي ظهر في ويلز حتى الآن.