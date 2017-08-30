بالفيديو .. مذيعة مصرية ” تحقن شفتيها ” على الهواء مباشرة !

في مشهد أثار دهشة واستياء المشاهدين، فاجأت مذيعة مصرية مشاهديها بإجراء عملية حقن لشفتيها على الهواء مباشرة خلال تقديمها لبرنامجها التلفزيوني.

وقامت المذيعة ميري نعيم، مقدمة برنامج الأطباء، على فضائية اكسترا نيوز باستضافة طبيبة تجميل متخصصة في حقن الشفاه تدعى رحاب الجمال، حيث شرحت للمشاهدين كيفية حقن الشفاه بالفيللر وفوائده، وكيفية تجنب مخاطره.

وقررت الطبيبة حقن شفتي المذيعة أمام المشاهدين لتوضيح سهولة العملية، وهو ما وافقت عليه المذيعة التي استسلمت تماماً لأصابع الطبيبة في مشهد أثار دهشة واستياء المشاهدين.