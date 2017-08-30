تركيا : رجال الإطفاء يخلصون طفلاً سورياً علق رأسه بقضبان نافذة ( فيديو )

خلص رجال الإطفاء بمدينة مالاطية التركية طفلاً سورياً، كان رأسه قد علق بالسور الحديدي الخاص بنافذة منزل عائلته.

ونشرت وكالة إخلاص التركية، مقطع فيديو مصور، يظهر رجال الإطفاء أثناء محاولتهم إخراج رأس الطفل.

وقالت الوكالة، أمس الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أصغر أفراد عائلة العبد الله السورية المقيمة في حي كرنك، بمدينة ملاطيا، باغتهم وأدخل رأسه في السور الحديدي الخاص بالنافذة.

وخوفاً على الطفل البالغ من العمر سنة ونصف، قامت عائلته بالاتصال برجال الإطفاء الذين تمكنوا من إنقاذه.