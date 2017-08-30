حجز احتياطي على أموال عضو في برلمان بشار الأسد بسبب ” مستودعات وهمية “

قالت وسائل إعلام موالية، إن وزير المالية في حكومة النظام، مأمون حمدان، أصدر قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة الناصر للترانزيت والنقل الدولي، وعلى أموال مالكها وشركائه، ضماناً لسداد مبلغ مليونين و379 ألف دولار أميركي، بسبب قيامهم بإنشاء مستودعات وهمية في مرفأ طرطوس لاستدراج القطع الأجنبي.

وجاء قرار الحجز على خلفية فتح تحقيق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول قيام الشركة بإنشاء مستودعات وهمية (استيراد الفحم) لاستدراج القطع الأجنبي من المركزي لتعود وتصدرها من جديد وتدفع الرسوم والعائدات بالليرة السورية.

ونقل الإعلام الموالي عن مصدر في وزارة المالية أن قرار الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي بحق صاحب الشركة “ناصر سليمان” (وهو نائب في برلمان بشار الأسد)، ريثما يتم استكمال التحقيق.