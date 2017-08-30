دراسة جديدة : عربات التسوق أكثر تلوثاً من الحمام بـ 361 مرة

إن كنت من محبي تناول الطعام، أو قرمشة بعض الشيبس أو غيره، وأنت تدفع عربة التسوق في السوبر ماركت على سبيل المثال، عليك أن تعيد التفكير ملياً بتلك العادة، لأنها تحمل من المخاطر أكثر مما تتصور.

فقد بينت دراسة أجريت عبر American study by Reusethisbag أن ثلاثة أرباع العربات تحتوي على عدد من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، ومنها السالمونيللا وإيكولي.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة البكتيريا والجراثيم تترواح بين “محل” أو سويرماركت وآخر، حسب معايير النظافة المتبعة، ونوعية السلع المباعة، طبقاً لما اوردت قناة العربية، إلا أنها في أحسن الأحوال تبقى نسبة الجراثيم على العربات أكثر 3 مرات من تلك المتواجدة على مقابض أبوب المطابخ على سبيل المثال، وفي أسوءها، أكثر 361 مرة من الجراثيم المتراكمة على مقابض أبوب الحمامات.