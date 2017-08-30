رئيس الوزراء العراقي : القضاء على داعش في العراق بات قريباً

رئيس الوزراء العراقي : القضاء على داعش في العراق بات قريباً

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن أيام القضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في العراق باتت قريبة.

وقال العبادي للصحفيين في مقر الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، “أبشر الشعب العراقي أن أيام القضاء على داعش في العراق قريبة”، مشيرا إلى أن “نقل أعداد كبيرة من داعش إلى المناطق الحدودية مع العراق أمر غير مقبول”.

وأوضح “نحن لا نسعى إلى احتواء داعش بل القضاء عليه ولا خيار أمامه في العراق سوى الاستسلام أو القتل. وأهنئ العراقيين والقوات المسلحة بالانتصار على داعش في تلعفر”.

ودعا رئيس الوزراء العراقيين إلى “التعاون في حفظ الأمن وتفويت الفرصة على الإرهاب”.

وقال “حريصون على المضي في الإصلاح رغم وجود معارضين ومفسدين يتضررون من هذا المشروع″.

وأضاف “أن العراق بات محل إعجاب عالمي بعد تحقيق الانتصارات المتوالية على داعش”.

وأعتبر العبادي قرار انضمام كركوك إلى الاستفتاء في كردستان بأنه “أمر خاطئ”، قائلا إن الاستفتاء في كردستان “إجراء غير دستوري ولا قيمة له”.

وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي “أن يوم غد سيتم افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن”. (DPA)