سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 30 \ 8 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 30 \ 8 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأربعاء 30 \ 8 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18700 الدولار 518 520 اليورو 619 623 الليرة التركية 149 151 الدرهم الإماراتي 141 142 الليرة اللبنانية 0.344 0.346 الريال السعودي 138 139 الدينار الأردني 732 736

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