طبيب المنتخب البرازيلي : كوتينيو يعاني من مشكلة نفسية

برر طبيب #المنتخب_البرازيلي لكرة القدم، مشاركة اللاعب #فيليب_كوتينيو نجم ليفربول الإنكليزي في تدريبات منتخب السامبا بعد غيابه عن ليفربول في الفترة الماضية، بأن اللاعب تخلص نسبيا من الضغوط والمشاكل النفسية، وأنه لا يعاني من إصابات بدنية في الوقت الحالي.

وشارك كوتينيو في تدريبات المنتخب البرازيلي لكرة القدم بعد وصوله إلى مدينة بورتو أليجري البرازيلية الاثنين، وذلك على الرغم من غيابه عن تدريبات ليفربول في الفترة الماضية بدعوى الإصابة في الظهر، فيما يتوقع أن يكون السبب الحقيقي هو رغبة اللاعب في الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وحصل كوتينيو على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي بالمشاركة في تدريبات الفريق استعدادا لمباراتيه أمام الإكوادور غدا الخميس، وأمام كولومبيا الأسبوع المقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقال مايكل سيموني طبيب المنتخب البرازيلي: “إنها مسألة نفسية. يعاني اللاعب من الضغوط بسبب ارتباك الموقف بشأن مستقبله. شيء طبيعي.. من الناحية العضوية، ليس هناك أي مانع من مشاركته في التدريبات”.

ولم يخض كوتينيو 25 عاما، أي مباراة مع ليفربول في الموسم الحالي بدعوى معاناته من الإصابة في الظهر، وهو ما يراه كثيرون بمثابة المبرر الذي يقدمه اللاعب للضغط على إدارة النادي الإنكليزي من أجل السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق. ( DPA )