غارة للتحالف الأمريكي تعرقل تقدم قافلة ” داعش ” القادمة من لبنان

شن التحالف الدولي بقيادة واشنطن غارة جوية لعرقلة تقدم حافلات تقل مسلحين من تنظيم “الدولة الاسلامية” قادمة من لبنان ومتجهة نحو شرق سوريا، حسب ما اعلن متحدث للتحالف الاربعاء.

وقال الكولونيل ريان ديلون “لمنع القافلة من التقدم شرقا، احدثنا فجوة في الطريق ودمرنا جسرا صغيرا” في اشارة الى القيام بغارة جوية.

وكان مئات المقاتلين من تنظيم “داعش” غادروا الإثنين منطقة حدودية بين لبنان وسوريا، بناء على اتفاق يتيح لهم الانسحاب إلى منطقة خاضعة لتنظيم “الدولة” في شرق سوريا. (AFP)