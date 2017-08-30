قطر تصدر إحصائية جديدة بعدد السكان

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن عدد سكان البلاد حتى نهاية الشهر الماضي بلغ أكثر من 2.4 مليون نسمة، محققا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 6.3% ، مقارنة بيوليو/تموز 2016.

وأظهر العدد الـ43 من نشرة “قطر.. إحصاءات شهرية”، التي تصدرها الوزارة، أن إجمالي عدد الزوار الوافدين لدولة قطر بلغ حوالي مليون و570 ألف زائر منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يوليو/تموز الماضي، حيث شكل الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكبر عدد من الزائرين، ومثلوا 41.8%.

ويجري إصدار نشرة “قطر.. إحصاءات شهرية” بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية.

ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد العقارات المباعة حيث بلغت حوالي 238 عقارا خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 76.3% مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، في حين بلغ إجمالي قيمة العقارات المباعة خلال شهر يوليو أكثر من 1838 مليون ريال قطري، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغ 48.8% مقارنة بشهر يونيو الفائت.

وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2205 أشخاص خلال شهر يوليو، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 172 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

كما شهد شهر يوليو ارتفاعا في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 299 عقدا، بينما بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 63 حالة طلاق.

من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 532 مليار ريال خلال شهر يوليو 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.3% مقارنة بشهر يوليو 2016 ، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 772.5 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو 2017 ، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 12.8% مقارنة بشهر يوليو 2016 ، حيث بلغ حينها إجمالي الودائع حوالي 685 مليار ريال قطري. (الشرق – RT)