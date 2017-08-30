قفز في نهر الراين في محاولة للفرار من الشرطة .. ألمانيا : اعتقال لاجئ سوري متهم بمحاولة اغتصاب فتاة في بون

قفز في نهر الراين في محاولة للفرار من الشرطة .. ألمانيا : اعتقال لاجئ سوري متهم بمحاولة اغتصاب فتاة في بون

اعتقلت الشرطة الألمانية لاجئاً سورياً اتهم بالتحرش جنسياً بفتاة ألمانية ومحاولة اغتصابها، قبل أن يلقي بنفسه بنهر الراين، في محاولة منه للفرار من الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادثة، في مدينة بون (30 كم جنوب كولن).

وفي التفاصيل، قالت مجلة “فوكوس” الألمانية، الإثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شابة ألمانية تبلغ من العمر 25 عاماً، صادفت الشاب السوري (فريد . ل 27 عاماً)، الذي كان في طريقه إلى محطة القطار بعد خروجه من حفلة، عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، منتصف شهر حزيران الماضي.

وعندما شاهد الشاب الفتاة، أمسك بها وسحبها معه لأسفل درج قريب إلى طرف نهر الراين، وقام، بحسب الدعوى، بتقبيلها دون إرادتها، وسحبها ودفعها على العشب، حيث استلقى عليها مغلقاً فمها بيده، بعد أن بدأت بالصراخ طلباً للمساعدة.

وحاولت الشابة مراراً تخليص نفسها، لكن محاولاتها باءت بالفشل، حيث حاول المتهم بعد ذلك خلع سروالها، ووضع يده على أماكن حساسة.

وبحسب الشابة، فإن فريد حاول بشكل جنوني تهدئتها، وقال لها: “لا تخافي لن أؤذيك، أريد فقط ممارسة الجنس، ولدي واقي ذكري معي”.

إحدى المارات سمعت صوت صراخ الشابة، واتصلت بالشرطة على الفور، وعند سماعه صوت صافرات سيارة الشرطة، لاذ الشاب بالفرار، وقامت السيارة بملاحقته حتى قام الشاب بإلقاء نفسه بالنهر، في محاولة أخيرة للهرب، وتم إنقاذه بعدها من قبل الإطفاء.

وبعد التحقيق معه، تبين أنه لم يكذب بشأن الواقي الذكري، وأن لديه بالفعل واحداً في جيبه، فيما كانت لديه رواية أخرى مخالفة تماماً لما قالته الشابة.

وبحسب فريد فإنه أثناء نزوله للدرج تعثر مع الشابة، ووقع عليها ثم قبلها، وهي الأخرى لم تمنعه وقبلته أيضاً.

وقالت المجلة إن القاضي هو من سيحدد مدى مصداقية هذه الراوية، خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن المتهم لاجئ سوري قدم إلى ألمانيا قبل عامين، ويعيش في مانهايم، وبحسب الشرطة فإنه كان معروفاً لديها من قبل، لكنه لم يكن موقوفاً أو محكوماً عليه من قبل.

وبحسب لائحة الاتهام، يتوقع أن يتلقى فريد عقوبة بالسجن لمدة عام كحد أدنى.

* الصورة لمكان وقوع الحادثة