لبنان : اعتقال سورية في أحد مخيمات اللاجئين بتهمة قتل رضيعتها

قالت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان، الثلاثاء، إن أماً سورية قتلت رضيعتها في مخيم بالبقاع الغربي.

وأفادت الوكاةل ان “السورية ع.ن. ا. أقدمت على قتل طفلتها البالغة من العمر 3 اشهر في مخيم المنصورة للنازحين السوريين في البقاع الغربي، وتم توقيفها من قبل شعبة المعلومات في البقاع الغربي”.

وأضافت أن الأم فرت بعد تنفيذ جريمتها إلى مخيم عصري طراد في جب جنين، وقد تبين أن الفتاة متوفاة داخل الخيمة بعد تفقد الاقارب للخيمة والعثور على جثة الطفلة.

وداهمت دورية من فرع المعلومات في البقاع الغربي المخيم، وعملت على توقيفها حيث اعترفت بجرمها.

وتم نقل الطفلة الى مستشفى فرحات في البقاع الغربي.