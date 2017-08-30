لبنان : نقل سورية إلى المستشفى بعد تعرضها للاغتصاب و سلبها أموالها و مصاغها

لبنان : نقل سورية إلى المستشفى بعد تعرضها للاغتصاب و سلبها أموالها و مصاغها

قالت قناة “NBN” اللبنانية، الثلاثاء، إن سورية إن امرأة سورية تعرضت للاغتصاب والسلب في بلدة كفريا.

وذكرت القناة عبر موقعها الرسمي أن “السورية ريتا حنا سلوم أدخلت بحالة طارئة الى مستشفى حامد بسبب تعرضها للإغتصاب من قبل شخصين (مجهولين) يقودون سيارة نوع ب أم لون أسود مجهولة المواصفات في خراج بلدة كفريا حسب أقوالها”.

وأضافت: “سلب (المجهولان) من المرأة ألف دولار و100 ألف ليرة سورية، ومصاغاً وأوراقاً ثبوتية”.

وختمت بالقول إن السورية “تعرفت على المعتدي عبر الفايسبوك ويدعى حمزة الوحش”، مضيفة أن المعتدين فروا إلى جهة مجهولة.