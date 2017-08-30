ماتيس : المتحولون جنسياً سيخدمون في الجيش إلى حين دراسة توجيهات ترامب

ماتيس : المتحولون جنسياً سيخدمون في الجيش إلى حين دراسة توجيهات ترامب

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الثلاثاء، إن السياسة الحالية التي يتبعها الجيش الأمريكي تجاه الجنود المتحولين جنسيا ستستمر، في الوقت الذي تتم فيه دراسة توجيهات جديدة من الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف ماتيس في بيان أن لجنة من الخبراء ستجتمع “لتقديم المشورة وتوصيات” حول تنفيذ السياسة الجديدة.

وأوضح الوزير أنه “بمجرد أن تبلغ اللجنة توصياتها، وبعد مشاوراتي مع وزير الأمن الداخلي، سأقدم نصيحتي للرئيس بشأن تنفيذ توجه سياسته”.

وأضاف: “في هذه الأثناء، ستبقى السياسة الحالية فيما يتعلق بالأعضاء العاملين حاليا”.

ووقع ترامب يوم الجمعة مذكرة تحظر المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش عقب تغريدة أعلن عن خططه فيها الشهر الماضي.

وقال ترامب إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لضمان ألا يعمل المتحولون جنسيا على “عرقلة الفعالية العسكرية والفتك، وتعطيل تماسك الوحدة، أو فرض أعباء على الموارد العسكرية”. (DPA)