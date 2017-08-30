مقتل ” أسد صحراء ” ميليشيات سهيل الحسن في ريف الرقة

قتل قيادي بارز في ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، خلال معارك ضد تنظيم “داعش” في ريف الرقة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء، إن “المقدم رازي علي لوحو والذي يعرف بلقب (أسد الصحراء) قتل خلال المعارك التي يشهدها ريف الرقة الجنوبي بين قوات النظام ومسلحي داعش”.

ونقلت عن مصدر لم تسمه أن “المقدم رازي، والذي يعد أبرز قائد عسكري في قوات العميد سهيل حسن، قتل خلال المعارك مع تنظيم داعش مع أكثر من عشرة عناصر على أطراف قرية الغانم العلي”.

وينحدر لوحو من قرية الدالية التابعة لجبلة.