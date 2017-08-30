ملك الأردن يعود من كندا بـ 45 مليون دولار لـ ” دعم اللاجئين السوريين ” و يأمل بتوسيع وقف إطلاق النار

ملك الأردن يعود من كندا بـ 45 مليون دولار لـ ” دعم اللاجئين السوريين ” و يأمل بتوسيع وقف إطلاق النار

عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء في كندا عن آماله في أن يتسع وقف إطلاق النار السائد في جنوب سوريا ليشمل أجزاء أخرى في البلاد ما يؤدي بالنهاية لاتفاق سلام.

وقال الملك عبد الله في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو “في سوريا، نأمل أن يتم تطبيق تجربة وقف إطلاق النار بجنوب غرب البلاد في مناطق أخرى، تمهيداً لحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ويحقن دماء السوريين”.

في نهاية زيارة الملك التي استمرت يومين، أعلن ترودو تخصيص 45,3 مليون دولار كندي (نحو 36,2 مليون دولار) لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، إلى جانب التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة في المملكة.

وقال العاهل الأردني “لقد رحبت كندا باللاجئين السوريين، ونأمل أن تستمر بتبني هذه السياسة الإنسانية”. (AFP)