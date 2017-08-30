ميركل : بشار الأسد أقوى مما نرغب .. و غالبية اللاجئين فارون منه

أقرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء، بتنامي قوة نظام بشار الأسد في سوريا، وهو ما لا يروق للغرب.

وقالت ميركل أثناء مؤتمر صحفي سنوي عقدته في برلين إن “الأسد أقوى مما نرغب”، مشيرة في الوقت نفسه أن هذه الواقعة لا تلغي ضرورة تحقيق الانتقال السياسي في البلاد.

وذكرت المستشارة أن أن هناك الملايين من اللاجئين داخل سوريا وخارجها، غالبيتهم فارون من الأسد ، وأن الانتقال السياسي قد يسهم في تحقيق المصالحة داخل البلاد، محذرة من أن المفاوضات بهذا الشأن تتقدم ببطء.