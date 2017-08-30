نيمار ينصح كوتينيو بعدم الانضمام إلى برشلونة !

انتقل النجم البرازيلي #نيمار_دا_سيلفا ، من #برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الجاري، بعد أن دفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقده.

وجه النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، المهاجم الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة جديدة لناديه السابق برشلونة الإسباني.

وكان اللاعب البرازيلي قد انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الشهر الماضي في صفقة قياسية، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي ي عقده والمقدرة بـ 222 مليون يورو.

الصدمة الجديدة من اللاعب ضد ناديه السابق تمثلت في نصيحته لمواطنه فيليب كوتينيو، نجم ليفربول الإنكليزي، بعدم الانضمام إلى النادي الكتالوني، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وجاءت نصيحة نيمار لكوتينيو خلال مشاركتهما في معسكر منتخب البرازيل، استعدادا لمواجهتي الإكوادور وكولومبيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وبحسب صحيفة ” إستادو” البرازيلية فإن نيمار قال لكوتينيو، إنه لن يندم بسبب قرار ناديه الحالي ليفربول، برفض انتقاله إلى برشلونة وأن عليه الاستمرار في صفوف الريدز.

وكان المدير الرياضي لنادي برشلونة روبرت فرنانديز شدد على ناديه لا يزال يطارد البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب ليفربول، على رغم ضمه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الالماني.