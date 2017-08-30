يواخيم لوف : رحلة المونديال ليست سهلة .. و مولر لاعب قائد

رحب #يواخيم_لوف ، المدير الفني للمنتخب الألماني، بالمنافسة القوية بين اللاعبين للمشاركة في المباراتين المقبلتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال #روسيا 2018، لكنه حذر من أن رحلة الوصول إلى كأس العالم ليست سهلة.

وجمع لوف لاعبيه امس الثلاثاء في #شتوتغارت على هامش المباراتين أمام التشيك يوم الجمعة المقبل في براغ وأمام النرويج يوم الاثنين المقبل، في ألمانيا ضمن المجموعة الثالثة من تصفيات المونديال.

وقال لوف للمراسلين الصحافيين إن كثرة اللاعبين المتاحين “هدية رائعة” ولكن هذا يعني أيضا أن الموهبة والإمكانيات والأداء الذي ظهر حتى الآن لا يعني حصولنا على “تأشيرة مجانية لروسيا”.

وأوضح لوف أن الموسم المقبل سيشهد “أقوى منافسة” لتحديد أولوياته من منصب المدير الفني.

وأشار إلى أن “الفريق الذي يرغب في التطور بشكل أكبر بالتأكيد يحتاج إلى منافسة، إذا أردت الفوز ببطولة مجددا بصفتك بطل العالم، تحتاج إلى أداء سوبر من كل لاعب”.

وتوج المنتخب الألماني بلقب كأس القارات بمجموعة من اللاعبين غير الأساسيين، كما فاز المنتخب الألماني للشباب تحت 21 عاما بلقب كأس الأمم الأوروبية.

وأكد مدرب المنتخب الألماني هناك “بعض المواهب الرائعة لكن لا يزال يتعين عليهم تطوير أنفسهم، لا يزال هناك خطوة كبيرة نحو الوصول للمستوى العالمي”.

وقدم لوف دعمه لتوماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الذي بات أسيرا لمقاعد بدلاء النادي البافاري مؤخرا.

وقال لوف: “لا أعرف إذا ما كان يحتاج لاستعادة ثقته بنفسه، لم يلعب مع بايرن ولو مرة منذ البداية، لكنه معنا يقدم أفضل أداء دائما، إنه دائما يسجل الكثير من الأهداف، إنه عنصر إيجابي بكل تأكيد في فريقنا، لاعب قائد”. ( DPA )