ألمانيا : اعتقال لاجئ سوري شاب هدد سورياً آخر بالقتل في ” فافنبيرغ “

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شاب سوري، هدد فتى سورياً آخر بالقتل، في بلدة مالردورف فافنبيرغ، جنوبي ألمانيا.

وسائل إعلام ألمانية محلية قالت، الإثنين الماضي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، هاجم لاجئاً سورياً آخر أصغر منه بثلاث سنوات، وقام بخنقه.

وأعلنت الشرطة أن اللاجئ الشاب، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، قام يوم السبت الماضي بسكب دلو من المياه القذرة على سرير “مراهق مسيحي سوري”، على حد تعبير المصدر، وكرر الأمر مرة أخرى مساء الأحد الذي تلاه.

وأضاف الموقع أن الهجوم قد سبقه تلاسن لفظي، وتبعه عراك جسدي بين الاثنين، وقد شارك فيه شخص ثالث آخر غير معروف.

ولأن الشاب هدد الفتى بالانتقام والقتل، ألقت الشرطة الألمانية القبض عليه، حيث تحقق معه بتهمة التسبب بالأذى الجسدي، وممارسة التهديد.