ألمانيا : رئيسة الهيئة الاتحادية للهجرة تدافع عن تحليل بيانات هواتف اللاجئين

ألمانيا : رئيسة الهيئة الاتحادية للهجرة تدافع عن تحليل بيانات هواتف اللاجئين

دافعت يوتا كورت، رئيسة الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين، عن تحليل البيانات الموجودة على الهواتف المحمولة للاجئين، في وجه الانتقادات المثارة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قالت كورت إن “هذا نظاما إضافيا ودعما لصناع القرار لتمكينهم من توجيه أسئلة بصورة أكثر تحديدا واتخاذ القرار بصورة أكثر اطمئنانا”.

وأكدت كورت أنه يجب استخدام تحليل بيانات الهاتف المحمول ” كخيار أخير”، وأضافت” وذلك في حال ساورنا شك حول الموطن الذي لم نتمكن من تحديده بطريقة أخرى”.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعتزم البدء في سبتمبر/ايلول المقبل في فرز حوامل البيانات الموجودة بحوزة اللاجئين.

في المقابل، وصف منتقدون هذه الخطوة بأنها تعد بمثابة تدخل في الحقوق المدنية. (DPA)