ألمانيا : مراكز لجوء ممتلئة في بافاريا رغم تراجع أعداد اللاجئين .. و السبب ” لا شقق للإيجار “

ألمانيا : مراكز لجوء ممتلئة في بافاريا رغم تراجع أعداد اللاجئين .. و السبب ” لا شقق للإيجار “

تحافظ عدة مراكز لجوء على امتلائها في دائرة تراونشتاين، التابعة لولاية بافاريا، على الرغم من تراجع أعداد القادمين إليها.

وقالت صحيفة “كيم غاو” الألمانية المحلية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن بلدية تراونشتاين صرحت ببقاء مراكز اللجوء بطاقتها الاستيعابية الكاملة ممتلئة، على الرغم من تناقص أعداد اللاجئين القادمين إلى الدائرة.

ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن العديد من اللاجئين الذين تمت الموافقة على طلباتهم يبقون في الملجأ، لعدم إيجاده منزل أو مأوى بديل خاص بهم.

وفي عام 2016 كان عدد اللاجئين يتراوح ما بين 1800 و 2000، فيما أضحى العدد بداية شهر آب 1269، دون أن يشمل هذا الرقم اللاجئين المقبولة طلباتهم.

ويجبر عدم إيجاد اللاجئين المقبولين شقة للإيجار، على اختيار أحلى الأمرين والبقاء في الملجأ، حيث أن الدولة الألمانية تعتبرهم مشردين وليسوا لاجئين في هذه الحالة، لكن إبقاءهم في الملجأ مبدئياً يعتبر الحل العملي، في الوقت الراهن.

وفي أيار الماضي كان عدد اللاجئين المقبولين والقاطنين في الملاجئ 313، بينما ارتفع العدد الآن إلى 491.

اللافت للنظر أن 8 بلديات حول تراونشتاين ليس لديها حتى الآن لاجئين على الإطلاق، مما يحمل تروانشتاين المسؤولية الأكبر في البلديات الجنوبية لولاية بايرن.

وأرفقت الصحيفة معدلات قبول طلبات اللجوء بحسب الجنسية، حيث تربع السوريون وبفارق كبير على رأس القائمة، حيث يحصل 94% منهم على موافقة على طلب اللجوء، وحل الصوماليون بنسبة 65% في المركز الثاني، وجاء العراقيون في المرتبة الثالثة بنسبة 58%، والأفغان رابعاً بنسبة 44%.

يذكر أن معظم اللاجئين في تراونشتاين ينحدرون من أفغانستان، وعددهم 505 لاجئين، بعكس السوريين ذوي النسبة القليلة هناك، نظراً لحظوظهم الوافرة بالحصول على الموافقة على طلب اللجوء.