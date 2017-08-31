أنخيل دي ماريا يضغط على باريس سان جيرمان لأجل برشلونة

كشفت تقارير إخبارية أن جناح #باريس_سان_جيرمان، الأرجنتيني #آنخل_دي_ماريا ، طالب مدربه الحالي، أوناي إيمري، بالموافقة على رحيله إلى نادي #برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وأشار برنامج “اللارغيرو” على راديو “كادينا سير” إلى أن دي ماريا، لاعب ريال مدريد السابق، يرغب بشدة في الانضمام إلى البرسا، للعب بجوار صديقه في المنتخب ليونيل ميسي، لذا طلب من إيمري الموافقة على الأمر.

وتقول تقارير فرنسية إن برشلونة تقدم بعرضين حتى الآن للتعاقد مع دي ماريا، الأول كان بقيمة 25 مليون يورو، والثاني بـ30 مليوناً، لكن “بي إس جي” رفضهما. ( EFE )