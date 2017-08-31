إسطنبول : سوريان يختطفان ثالثاً و يطالبان بفدية .. و الشرطة تستدرجهما و تلقي القبض عليهما في مجمع تجاري ! ( فيديو )

إسطنبول : سوريان يختطفان ثالثاً و يطالبان بفدية .. و الشرطة تستدرجهما و تلقي القبض عليهما في مجمع تجاري ! ( فيديو )

تمكنت قوات الأمن التركية، من القبض على “عصابة” اختطفت شاباً سورياً، واحتجزته لأسابيع مطالبة عائلته بفدية.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السوريين عبد المجيد أ (26 عاماً)، وعلاء الدين م (25 عاماً)، لم تكن عملية الاختطاف هذه الأولى التي يقومان بها، حيث أنهما قاما قبل فترة باختطاف السوري هاني إ، إلا أنه تمكن من الفرار من المنزل الذي تم احتجازه فيه، ثم ما لبث أن غادر إلى لبنان.

وكرر الخاطفان العملية، ولكن هذه المرة مع ابن عمته بشار د (18 عاماً)، وقاما باحتجازه في منزل بحي أفجلار.

وحضرت عائلة الشاب المختطف المقيمة في السعودية إلى إسطنبول، وتقدمت ببلاغ للسلطات، لتبدأ قوات الأمن بالتحري والبحث.

وذكرت الصحيفة، أن شقيق المختطف نسق مع فرقة المفاوضات وتحرير الرهائن، ونجح بإقناع الخاطفين بتخفيض الفدية من 40 ألف دولار إلى 15 ألفاً، وحدد موعداً معها في أحد المجنعات التجارية في منطقة الفاتح.

وداهمت قوات الأمن مكان تواجد المختطفين، وألقت القبض عليهما وسط ذهولهما وذهول العامة الذين شهدوا عملية الاعتقال.

وتم تحويل الشابين إلى الجهات المختصة، تمهيداً لمحاكمتهم.