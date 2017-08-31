السجن 20 عاماً لمن يقتل أو يأكل ” قرداً ” في فيتنام

ألقت السلطات الفيتنامية القبض على رجلين بتهمة قتل أربعة قرود، من نوع نادر، في متنزه وطني.

وتحدث مدير متنزه “فونج نها-كي بانغ” الوطني عن ضبط الرجلين وهما يحملان كيسين ويخرجان من الغابة، مضيفا أن “أحد حراس المتنزه أمسك بأحد المتهمين في الموقع، بينما فر الآخر وألقت الشرطة القبض عليه لاحقا”.

واكتشفت الشرطة 4 قرود نافقة و17 كيلوغراما من عظام الحيوانات، وسلاحا ناريا آليا من طراز “إيه.كيه”، وفقاً لقناة روسيا اليوم، وتم تحديد نوع القرود، ليتضح أنها من نوع “ها تينه لانجو” النادرة، التي تعود لوسط فيتنام ولاوس.

وأوضح مدير المتنزه أنه “تم إرسال القردة والبندقية لفحصها، حتى نتوصل إلى أدلة للتعامل مع هذين الرجلين”، قائلا إن الرجلين متهمين باستخدام أسلحة عسكرية بشكل غير مشروع، وانتهاك قواعد حماية الأنواع البرية المعرضة للانقراض.

وفي حال إدانتهما، سيواجه الرجلان عقوبة السجن لفترة تصل إلى 20 سنة.