السعودية تتوقع تجاوز مبيعات الأضاحي 1.1 مليون رأس

توقع موسى العكاسي، المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، اليوم الخميس، تجاوز مبيعات المشروع أكثر من مليون ومائة ألف رأس من الأغنام.

وأرجع العكاسي بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، نسبة الزيادة إلى عدة عوامل منها، زيادة نسبة الحجاج بنحو 20 بالمائة بعد استكمال توسعات بالمسجد الحرام، ومنطقة المشاعر المقدسة.

وبرر العكاسي الزيادة المتوقعة، إلى عملية بيع وشراء سندات الهدي والأضاحي إلكترونيا بدءا من موسم الحج الحالي، إضافة إلى زيادة سندات التعاقد مع بعثات الدول العربية والإسلامية.

كان الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أعلن أمس الأربعاء، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج هذا العام من داخل وخارج المملكة يتجاوز المليوني حاج.

وقامت المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، بخفض عدد حجاج الداخل بنسبة 50 بالمائة، وعدد حجاج الخارج بنسبة 20 بالمائة، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.(ANADOLU)