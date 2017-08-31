الضابط رئيس الاتحاد الرياضي في سوريا : اللاعبون كانوا كما قال السيد الرئيس .. و مدير “المنتخب” سيهدي “القيادة” التأهل لروسيا

الضابط رئيس الاتحاد الرياضي في سوريا : اللاعبون كانوا كما قال السيد الرئيس .. و مدير “المنتخب” سيهدي “القيادة” التأهل لروسيا

هنأ “اللواء موفق جمعة” رئيس الاتحاد الرياضي التابع للنظام، باسم “القيادة السياسية”، لاعبي “المنتخب” وكادره بعد الفوز على قطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018، في روسيا.

ونقل موقع الاتحاد الرياضي عن اللواء جمعة قوله إن اللاعبين “كانوا كما قال السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه وفد الرياضيين ، أنه على الرغم من ظروف الأزمة التي نمر بها منذ سنوات كانت إنجازات الرياضيين بحد ذاتها نوعاً من أنواع الدفاع عن سورية في مواجهة ما تتعرّض له”.

وكان جمعة أهدى الفوز السابق على أوزبكستان، في آذار الماضي، إلى “السيد الرئيس بشار الأسد راعي الرياضة والرياضيين”، وبارك لـ “سورية بشعبها وجيشها الباسل وقيادتها الشجاعة”.

أما “فادي دباس” مدير المنتخب، فقال بعد نهاية المباراة: “سنهدي قا .. قيادتنا التأهل إلى روسيا”.

وكان الدباس كتب على حسابه الشخصي في فيسبوك، بعد الفوز على أوزبكستان: “أجمل مافي الفوز أنه تزامن مع انتصارات جيشنا البطل .. جيشنا عزنا ومنتخبنا يجمعنا”.

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