النجمة تايلور سويفت تحطم رقماً قياسياً على موقع ” يوتيوب “

حقق فيديو كليب أغنية النجمة الأميركية تايلور سويفت بعنوان “Look what you made me do” أرقاما قياسية على موقع YouTube بنسبة مشاهدة تخطت الـ43 مليون في الساعات الأربعة وعشرين الأولى لطرحه فيما تجاوزت 91 مليون مشاهدة حتى الساعة.

حيث صرّح القائمون على الموقع أن هذا أكبر تدشين لأي فيديو يصدر في تاريخ الموقع، وفقاً لما نقلت صحيفة إيلاف، حيث أنه تجاوز الرقم القياسي الذي حققه المغني الكوري الجنوبي “تساي” بأغنيته Gentleman وهو 36 مليون مشاهدة في الفترة الزمنية ذاتها.

يُذكر أن “سويفت” كانت حاضرة بقوة في حفل توزيع جوائز MTV للفيديوهات الموسيقية يوم الأحد الماضي رغم غيابها عنه، حيث أنها على مايبدو لم تقبل الصلح مع مقدمته كاتي بيري حتى الساعة.

